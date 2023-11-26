Fenerbahçe Fatih Karagümrük engelini Dusan Tadic ile aştı

Fenerbahçe, ilk yarısını yenik tamamladığı Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarının başında Dusan Tadic'in golleriyle geri döndü. Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray'a bıraktığı liderliği de devraldı.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanarak, maç eksiğiyle Galatasaray’a devrettiği liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısını 39. dakikada Can Keleş’in golüyle 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, 48 (Penaltıdan) ve 58. dakikada Dusan Tadic’in golleriyle galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski’nin 35. dakikada kullandığı serbest vuruşta top direğe takıldı.

Bu sonuçla ligde iki maç aradan sonra galip gelen Fenerbahçe, puanını 34’e yükselterek haftayı averajla zirvede tamamladı. Ligdeki dört maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fatih Karagümrük ise 14 puanda kaldı.

FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI, KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Sebastian Szymanski’nin doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direkten geri geldi.

İlk yarıda hücumda etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, Can Keleş’in golüyle yenik duruma düştü. Ryan Mendes’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Can Keleş’in, şık bir çalımla Dominik Livakovic’i ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARI TADIC SAHNE ALDI

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Fenerbahçe, penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Matias Dituro’nun, İrfan Can Kahveci’ye ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Dusan Tadic, yaptığı vuruşla kaleci Matias Dituro’nun solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Bu golden 10 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Dusan Tadic, takımını öne geçiren golü kaydetti. Hızlı gelişen atakta İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Dusan Tadic, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Matias Dituro’nun yanından ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.