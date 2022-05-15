CANLI | Fenerbahçe Karagümrük maçı | Süper Lig 37. hafta

Fenerbahçe Karagümrük maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de. Sezonu ikinci sırada tamamlamak için 1 puana ihtiyacı olan Fenerbahçe, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda kapalı gişe olarak oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Bu maç öncesinde Fenerbahçe 69 puanla 2. sırada, Karagümrük ise 56 puan ve maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler müsabakada forma giyemedi.