Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, yeni galibiyet serisinin başlangıcı için Karagümrük karşısında... Becao, Djiku, Serdar Aziz, Mert Hakan ve Osayi-Samuel yok. Fred de büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, bugün Karagümrük'ü ağırlayacak. Aradan önceki son 2 maçında 5 puan kaybeden sarı-lacivertliler, galibiyetle yeniden tanışıp çıkışa geçmeye çalışacak. Sakatlıkları süren Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Mert Hakan ile cezalı Osayi-Samuel yok. Tam hazır olmayan Fred ile ilgili kararı Kartal verecek. Brezilyalı yıldızın riske edilmesi beklenmiyor. Mert Müldür ilk kez ilk 11'de sahaya çıkacak. Stoper tandeminde yine Oosterwolde-Samet ikilisi görev yapacak.

EVİNDE ÇOK ATIYOR-YİYOR

6 deplasman maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe aynı başarıyı sahasında gösteremedi. Yediği 8 golü de Kadıköy'deki 4 maçta filelerinde gören sarı-lacivertliler; Gaziantep, Antalya, Hatay ve Trabzon'u durduramadı. Kanarya, bu sezon evindeki tüm maçlarda 2+ gol atarken toplam 31 golün 20'sini iç sahada buldu.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Rohden, Nazım, Can, Feghouli, Eyserric, Güven