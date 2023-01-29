Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın | Süper Lig 21. hafta
Fenerbahçe Kasımpaşa maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Fenerbahçe Kasımpaşa haftayı 3 puanla tamamlayıp hafta için oynayacakları lig maçları öncesinde moral arıyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Kasımpaşa ise düşmeme yarışında... Kritik Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk 11'leri, canlı istatistikleri ve canlı yayın anlatımı haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe 41 puanla 2. sırada; Kasımpaşa 19 puanla 16. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Pedro’nun yanı sıra tam hazır olmayan Bright Osayi-Samuel ile Joshua King’in de zorlu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe’de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.