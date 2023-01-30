Fenerbahçe Kasımpaşa maçında tartışılan penaltı için eski hakemlerin yorumları

Fenerbahçe'nin 24. dakikada geriye düşüp 37. dakikada Valencia ile eşitliği yakaladığı penaltı golü maçın en çok tartışılan anı oldu. Eski hakemler de tekrarlanan penaltı hakkında görüşlerini katıldıkları programlarda dile getirdiler.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa’yı 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Valencia 4 gol attığı gecede yıldızlaşırken penaltıdan attığı ilk gol ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Eski hakemler, direkten dönen topa bir kez daha dokunan Valencia’nın tekrarlanan penaltısı için görüşlerini dile getirdiler.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’taki Trio programında eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, penaltının tekrar edilmesini yanlış bulduklarını ve hakemin durumu yanlış yorumladığını belirtti.

KURAL NE DiYOR?

Kalecilerin penaltı atışlarında yaptığı ihlallerde; topun kaleye girmesi kaleci tarafından engellenirse, atış tekrarlanır. Eğer top auta çıkarsa veya direklerden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, atışı kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır.

Deniz Çoban: Kaleci öne çıkmış mı? Çıkmış. Bu ifadeye baktığımız zaman öne çıkan kalecinin açık şekilde vuruşu yapan oyuncuyu etkilemesi lazım. Yani Valencia'nın vuruşunun kalitesini açık şekilde düşürmesi lazım ki bu penaltının tekrarı gereksin. Yarım metre bir öne çıkışın; ben bu vuruşun şeklini açık şekilde etkilediğini, Valencia'nın bu vuruştan dolayı karar değiştirdiğini, vuruşun kalitesinin düştüğünü ben bu pozisyonda görmüyorum. Burada en doğru karar, bu penaltının tekrar edilmemesi olurdu.

Bülent Yıldırım: Pozisyonda bir küçük ihlal, bir de daha kaba bir ihlal var. Futbol Oyun Kuralları'nın temel felsefesi, daha ağır bir ihlal olduğu zaman ağır olanın cezalandırılması şeklindedir. Burada aynı gerekçelerle bence de verilmesi gereken karar Enner Valencia'nın aleyhine bir endirekt serbest vuruştu.

AYDINUS: ETKİLENDİ DİYORUM

Bir diğer eski hakem Fırat Aydınus da TV 8,5’taki programında penaltı pozisyonunu şu sözlerle değerlendirdi;

“Kurala göre direkten dönen veya auta giden penaltı vuruşlarının tekrarı için kalecinin, atışı yapan oyuncuyu açık şekilde etkilemesi gerekiyor. Bu tamamen hakem yorumu. Valencia, kaleciye bakarak vuruşu yapıyor. Ben bu yüzden ‘etkilendi’ diyorum.”