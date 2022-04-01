Fenerbahçe, Kayserispor maçı kadrosunu açıkladı! Ozan Tufan ve Mesut Özil…

Fenerbahçe, Süper Lig'i 31. haftasında oynacağı Kayserispor karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı Milli ara öncesi kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in son durumu da belli oldu...

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Süper Lig 31. haftasında Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu deplasmana götüreceği futbolcuları açıkladı.

Sarı lacivertli ekipte, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan kadroda yer almadı. İki futbolcunun dışında Burak Kapacak, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp da kafileye dahil edilmedi.

Öte yandan sakatlıktan kurtulan Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai’nin yanı sıra Jose Sosa ve Enner Valencia takımda yer aldı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı kadrosu:

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