Fenerbahçe kendisiyle yarışıyor

Fenerbahçe daha önce Christoph Daum yönetimindeki 2009-2010 sezonunda lige 8 maçta 8 galibiyetle başlamıştı. Kanarya, kendisine ait bu rekoru İsmail Kartal ile geliştirmeye çalışacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler kazanırsa, lig başlangıcını 5'te 5'e, iki kulvardaki serisini de 12'de 12'ye çıkaracak.

İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya'nın asıl hedefi, kendisine ait rekoru yenileyip kırmak. Sarı-lacivertliler, daha önce Christoph Daum yönetimindeki 2009-2010 sezonunda lige 8 maçta 8 galibiyetle başlarken 17 gol atıp 3 gol yemişti. Bu sezona fırtına gibi giren Fener, 4'te 4 yaparken 8 gol attı 3 gol yedi.

Cengiz, Emre Mor, King ve Bartuğ, sakatlıkları nedeniyle; Serdar Aziz ve Zajc da teknik heyet tercihiyle kadroda yok. Cezası sona eren İsmail ve Nordsjaelland maçında riske edilmeyen Ferdi, 11'e dönecek. Aykut Kocaman'ın ardından en uzun yenilmezlik serisi yakalayan teknik direktör olan Kartal, serisini geliştirmeye çalışacak: 18 maçta 15G – 3B.

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde çıktığı son 16 deplasman maçını kaybetmedi (11G, 5B); Alanya deplasmanındaki son 2 maçı kazandı.

ALTI İSTATİSTİKTE LİDER

Fenerbahçe, pek çok istatistikte de zirvede yer alıyor. 3. bölgede topla oynama, 3. bölgede toplam pas ve isabetli pas, ceza sahasına atılan isabetli pas, atılan şut, akan oyunda isabetli orta, asist ile gol bulma istatistiklerinde lig lideri olan sarı-lacivertliler, genel topa sahip olma, toplam pas sayısı ve 2. bölgede top kazanma istatistiklerinde ise ikinci sırada.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Augusto, Cordova, Yusuf, Richard, Efecan, Janvier, Novais, Aliti, Eduard

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko