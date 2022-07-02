Fenerbahçe kısa kesti! Büyük hatayı affetmedi

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Partizan'ı henüz maçın başında kalecinin yaptığı büyük hata sonrası bulduğu golle mağlup etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, henüz 2. dakikada Partizan kalecisi Nemanja Stevanovic’in yaptığı büyük hata sonrası Enner Valencia’nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

GOOLLL! | Fenerbahçe maça golle başladı! Valencia kalecinin hatasını affetmedi, şimdi skor 1-0! pic.twitter.com/3OgfJqRjQh — TRT Spor (@trtspor) July 2, 2022

Karşılaşmaya tam saha pres yaparak başlayan Fenerbahçe, Stevanovic’in hatasını Valencia ile değerlendirerek öne geçti. İlk yarı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol kaydetmeyi başaramayınca Fenerbahçe, mücadeleyi maçın başında bulduğu tek golle galip tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Partizan mücadelesine şu 11’le çıktı: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Henrique, Bruma, Rossi, Valencia.

Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise mücadeleye şu 11i sahaya sürdü: Stevanovic, Urosevic, Markovic, Filipovic, Sehovic, Fejsa, Andrade, Holender, Natcho, Menig, Gomes.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları AL Shamal maçının kadrosuna göre ilk 11’inde 1’i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Jesus, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş’ın yerine Diego Rossi’ye, İrfan Can Kahveci’nin yerine İsmail Yüksek’e, Mbwana Samatta’nın yerine ise Enner Valencia’ya görev verdi.

İSMAİL YÜKSEK 11DE BAŞLADI

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Partizan ile oynanan hazırlık maçına 11de başladı. İstanbul’da; Kuzey Makedonya ekibi Shkupi, Arnavutluk ekibi Tirana ve Katar ekibi AL Shamal ie oynanan maçlarda oyuna sonradan dahil olan İsmail Yüksek, Partizan karşılaşmasında 11de yer aldı.

Jorge Jesus, AL Shamal maçından sonra Partizan maçında da en çok diyalog kurduğu ismin İsmail Yüksek olması dikkat çekti. Jesus, gerek uyarı, gerekse övgü anlamında İsmail Yüksek’le iletişimi kesmedi.

EMRE MOR İLK KEZ

Fenerbahçe’de yeni transfer Emre Mor, Partizan maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Sarı-lacivertli ekibin bir süre önce transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Mor, Fenerbahçe forması ile sahada yer aldı. Emre Mor, Partizan ile oynanan mücadelenin 64. dakikasında Lincoln Henrique’nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan karşılaşmayı takip eden taraftarlar, Emre Mor lehine tezahüratlarda bulundu.

ÜÇ İSİM 90 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 64. dakika Bruma’nın yerine İrfan Can Kahveci’ye, Valencia’nın yerine Serdar Dursun’a, Lincoln Henrique’nin Emre Mor’a, Zajc’ın yerine Pelkas’a, Altay Bayındır’ın yerine ise Ertuğrul Çetin’e görev verdi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Rossi’nin yerine Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak oyuna dahil oldu. 90. dakikada ise Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak forma buldu.

Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Szalai ve Kim Min-Jae’ye 90 dakika görev verdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.

Fenerbahçe’nin Partizan ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarlar da yer aldı.