Fenerbahçe kombine fiyatları belli oldu! Zam geldi…

Fenerbahçe Kulübü, 2022-23 sezonu için satışa çıkacak kombine biletlerin fiyatlarını açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu gibi, kombine fiyatlarına zam yapıldı.

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2022-23 sezonu için kombine satışına hazırlanan Fenerbahçe Kulübü bilet fiyatlarını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00'da yenileme süreci ile başlıyor. Açıklanan fiyatlara göre en ucuz kombine bilet 2.950 TL’ye ‘Kale Arkası’ tribününden satılacak. Geçen sezon Kale Arkası tribünü kombine fiyatı 1.400 TL’ydi. Geçen sezon öğrencilere 700 TL’ye satılan Kale Arkası kombineleri, bu sezon 1.475 TL’den satışa çıkarılacak. Fenerbahçe’nin en pahalı kombinesi 21.750 TL ile Maraton Alt tribününde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kombinelere zam geleceğini “Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100’ün üzerinde olacak. Herkes elini taşın altına koyacak” ifadeleriyle duyurmuştu.

Kombinelerin zamlanmasından sonra sarı lacivertli taraftarların bir kısmı bu kararı eleştirirken, diğer kısmı da artan fiyatları ‘normal’ olarak yorumladı.

Fenerbahçe 2022-23 sezonu kombine fiyatları:

Fenerbahçe 2021-22 sezonu kombine fiyatları:

Fenerbahçeli taraftarların kombine fiyatları hakkında sosyal medyada yaptığı yorumlardan bazıları: