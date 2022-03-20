Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı yayın | Süper Lig 30. hafta
Fenerbahçe Konyaspor maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de. Ligde 2. sıra için yarış iki takım, haftanın kapanış maçında 3 puanı alıp milli araya moralli girmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 3. sırada, Konyaspor ise 55 puanla 2. sırada yer alıyor.
İLK 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, İrfan, Rossi, Mesut, Serdar Dursun
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Endri, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi
FENERBAHÇE SON 5 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI
Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.
EKSİK İSİMLER
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemiyor. Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer yok. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.