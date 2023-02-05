Süper Lig’deki Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi

Konyaspor’u Fenerbahçe maçı için İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistindeki buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştiremedi. TFF maçı ileri bir tarihe erteledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Konyaspor mücadelesine elverişsiz hava koşulları engel oldu. Yeşil-beyazlı kafile, Konya’daki kar yağışı ve ardından havalimanı pistinde oluşan buzlanma yüzünden havalanamadı.

İlk olarak 16.35’te kalkması planlanan uçak, 5 saatlik rötardan sonra da havanın düzelmemesi nedeniyle İstanbul için kalkış yapamadı.

Pistin buz olması nedeniyle risk almak istemeyen Konyaspor Kulübü yetkilileri, Türkiye Futbol Federasyonu görüşme yaparak maçın ertelenmesini talep etti. TFF daha sonra mücadeleyi ileri bir tarihe erteledi.

Karşılaşma, hava şartları engel olmasaydı Pazartesi saat 20.00’de başlayacak.

“YARIN DA GELEMEYİZ”

Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza, beINSports’a yaptığı açıklamada, “Şu an Konya’da yoğun kar yağışı devam ediyor. Uçağı az sonra aprona geri çekecekler. 20.00’den bu yana uçağın içindeyiz. Arkadaşlarımız federasyonla görüşüyor. Bu şekilde devam ederse yarın da gelemeyiz” ifadelerini kullandı.