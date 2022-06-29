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Fenerbahçe kuvvet ve taktik çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe kuvvet ve taktik çalıştı

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında saat 18.00'de Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak.

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