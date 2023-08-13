Fenerbahçe lige Gaziantep FK maçıyla başlıyor | Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezonu Avrupa kupalarında açan ve UEFA Konferans Ligi'ndeki 3 maçta 3 galibiyet alan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk sınavında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Güneydoğu temsilcisi, 4 Şubat'ta çıktığı Antalyaspor deplasmanından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında boy gösterecek.

Kanarya'da sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Emre Mor ile cezalı Luan Peres yok. Sarı-lacivertlilerin 13 yeni transferinden 11'i, görev verilirse ligde ilk kez forma giyecek. Fred ve Cengiz maçı tribünden izleyecek.

İki takım bugüne kadar 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Dzeko

Gaziantep FK: Erten, Khacef, Djilobodji, Ertuğrul, M’Bakata, Furkan, Jevtovic, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 21.45

Stat: Ülker