Fenerbahçe lige Gaziantep FK maçıyla başlıyor | Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Sezonu Avrupa kupalarında açan ve UEFA Konferans Ligi'ndeki 3 maçta 3 galibiyet alan
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk sınavında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Güneydoğu temsilcisi, 4 Şubat'ta çıktığı Antalyaspor deplasmanından sonra ilk kez bir Süper Lig maçında boy gösterecek.
Kanarya'da sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Emre Mor ile cezalı Luan Peres yok. Sarı-lacivertlilerin 13 yeni transferinden 11'i, görev verilirse ligde ilk kez forma giyecek. Fred ve Cengiz maçı tribünden izleyecek.
İki takım bugüne kadar 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe bu mücadelelerden 7 galibiyetle ayrılırken, Gaziantep FK ise 2 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı 5 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Tadic, Szymanski, Dzeko
Gaziantep FK: Erten, Khacef, Djilobodji, Ertuğrul, M’Bakata, Furkan, Jevtovic, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 21.45
Stat: Ülker