Fenerbahçe lige hazır

Fenerbahçe, yeni bir sistem denemesine rağmen kısa zamanda uyum sağlamayı başardı. Vitor Pereira, hem kadrosunu istediği gibi dizayn etti hem de oyuncularından verim almayı bildi.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, hazırlık etabını başarılı geçirirken gözünü lige dikti. Oynadığı 7 hazırlık maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler; 19 gol atıp 7 gol yedi. İki beraberlik de as takım yerine yedeklerin sahaya sürüldüğü anlarda geldi. Fenerbahçe'nin olumlu sinyaller vermesinin ana nedeni ise Vitor Pereira'nın takıma çabuk uyum sağlaması olarak gözüküyor. Vitor Pereira, yeni bir sistem denemesine rağmen fazla değişmeyen kadrosunu en iyi oranda kullandı.

İşte yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de yaşananlar:

Pereira, 3-4-3 oyun sistemini tüm hazırlık maçlarında kullandı. Zaman zaman adaptasyon sorunları yaşansa da Portekizli, bundan vazgeçmeyecek. Pereira, farklı görevler verdiği oyuncularının performansından memnun, bunun lige de yansıyacağına inanıyor.

3-4-3'TEN VAZGEÇMEK YOK

Yönetimle uyum içinde çalışan Vitor Pereira, istediği transferleri yaptırdı, kadrosunu da kendi belirledi. Caner, Gökhan ve Sinan gibi oyuncuları kesen Pereira, Caulker, Ozan, Mert Hakan ve İrfan Can'ı rotasyon oyuncusu olarak kullanacağını ifade etti.

Emre Belözoğlu döneminde gözden düşen hatta satılması gündeme gelen Luiz Gustavo, Vitor Pereira ile yeniden ilk 11'in bankosu oldu. Kiralıktan gelen Miha Zajc da sisteme tam oturdu. Filip Novak ve Tisserand da yeni dönemin önemli isimlerinden olacak.

YENIDEN DOĞDULAR

Vitor Pereira, olası takviyeler dışında ilk 11'ini belirledi. Kalede Altay, savunmada Tisserand, Szalai, Novak, orta sahada Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi ve hücumda Mesut Özil ile Pelkas'ın yeri garanti. Forvette ise Valencia, Serdar'ın bir adım önünde.