Fenerbahçe maçı öncesinde Yeni Malatyaspor’da corona krizi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcu da corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Perşembe günü Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 11 maçtır kazanamıyor ve 32 puanla 17. sırada bulunuyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Nurettin Soykan Tesisleri’nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.