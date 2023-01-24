Fenerbahçe maçı sonrası Ümraniyespor’dan gece yarısı tepkisi geldi

Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, olaylı maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. İstanbul ekibinin gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda tiyatro sahnesi görselleri kullanıldı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ettiği maçın yankıları devam etti. Oldukça fazla tartışmalı pozisyonun yaşandığı ve hem hakem Abdulkadir Bitigen’in hem de VAR’ın eleştiri yağmuruna tutulduğu olaylı maçın ardından ev sahibi ekipten gece yarısı paylaşımları geldi.

90+8’de Umut Nayır’ın attığı gol öncesi faul belirlenmesi sonucu 1 puanı alamayan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibi gece yarısı sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

ARKA ARKAYA 2 PAYLAŞIM GELDİ

Ümraniyespor resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tiyatro sahnesi görseli kullanıldı ve tiyatro emojilerine yer verildi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Ümraniyespor, Fenerbahçe’nin attığı ikinci gol öncesi faul bekledikleri pozisyonun görüntülerini paylaştı.

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