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Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor’da Ricardo Gomes krizi

Süper Lig 39. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan BB Erzurumspor'da Ricardo Gomes krizi yaşandı.

Güncellenme: 23:14, 03/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe maçında oyuna girmek istemedi! Erzurumspor’da Ricardo Gomes krizi

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, kritik Fenerbahçe maçında Ricardo Gomes’in şok tepkisiyle karşılaştı.

İlk yarıyı 3-0 geriye tamamlayan konuk ekipte forma giyen 29 yaşındaki forvet, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Maçın ikinci yarısında teknik direktör Yılmaz Vural tecrübeli futbolcuya şans vermek istedi ancak, Gomes oyuna girmek istemedi.

Deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural oyuncusunun yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Buna rağmen Gomes kararından geri dönmedi ve oyuna girmedi. Yılmaz Vural da Gomes’in yerine 61. dakikada Bogdan Butko’yu oyuna dahil etti. Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah’tan kiralanan Gomes, Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

“BURASI DİNGONUN AHIRI MI?”

Maçtan sonra konuyla ilgili konuşan Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, “Ricardo Gomes’in sakatlığı vardı. O yüzden oyuna girmedi. Yılmaz Vural, ‘Gir yaparsın bir şeyler’ dedi ama Gomes oyuna girmek istemedi. Büyütülecek bir şey yok” ifadelerini kullandı. Ancak Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?” diyerek futbolcusunun oyuna girmemesine dair çarpıcı sözler sarf etti.

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Yayınlanma Tarihi:22:02,