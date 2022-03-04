‘Fenerbahçe maçında, sonucu Trabzonspor belirler’

Sözcü yazarları, Süper Lig'de haftanın kritik Fenerbahçe-Trabzonspor maçını masaya yatırdı ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin şifrelerini ve önemli detaylarına mercek tuttu.

Sozcu.com.tr

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Kritik Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Sözcü Gazetesi yazarları Lemi Çelik ve Yasin Yıldırım değerlendirdi. Ortak kanı, ağır favori konumundaki Trabzonspor'un belirleyici olacağı yönünde. İşte iki usta kalemden dev maçın değerlendirmesi…

KİM KAZANIR?

Yasin Yıldırım: Trabzonspor ciddi şekilde favori. Hocası formda, takımı ve oyuncuları formda. Sistem tıkır tıkır işliyor. Öndeyken de gerideyken de kendinden emin bir takım var. Her yönüyle ağır basan Trabzonspor kâğıt üzerinde galibiyete çok yakın.

Lemi Çelik: Trabzonspor’un kazanma şansı çok yüksek. Oyuncu kadrosu, çok daha yetenekli ve yaratıcı. Trabzonspor'un kulübesi de oynayanlar kadar kaliteli. Abdullah Hoca'nın hamle olanakları üst düzeyde; Djaniny, Kouassi, Berat, Abdülkadir… Böyle olunca da Trabzonspor çok öne geçiyor.

KİLİT EŞLEŞME HANGİSİ?

Yasin Yıldırım: Visca ve Nwakaeme çok formda. Fenerbahçe'de ise onların karşısında asıl mevkisi bek olmayan Osayi ve Szalai görev alacak. Maçın kaderini bu eşleşmeler belirler. Trabzonspor'da kilidi açacak çok isim var.

Lemi Çelik: Kim ve Cornelius arasındaki eşleşme… Visca, Nwakaeme çok üst düzey oyuncular olsa bile karşılarındaki iki bek Osayi ve Szalai bu iki oyuncuyu durdurabilecek en iyi oyuncular. O da durdurabilirlerse. Skoru Trabzonspor'un forveti ile Fenerbahçe defansı arasındaki performans belirleyecektir.

ALTAY MI, UĞURCAN MI?

Yasin Yıldırım: İki kaleci de çok formda. Ancak Uğurcan'ın Fenerbahçe maçlarındaki performansı başka bir seviyeye çıkıyor. Aynı şeyleri Altay'ın Trabzonspor maçları için söylemek zor. Uğurcan şu an tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi.

Lemi Çelik: İkisi de çok iyi kaleci. Uğurcan performans ve istikrar olarak Altay'ın önünde gözükmekte. Altay'dan çok daha formda. Ama Altay da milli kalecimizdir, o da gelecekte Türk futboluna büyük katkılar sağlayacaktır.

FENERBAHÇE NASIL KAZANIR?

Yasin Yıldırım: Fenerbahçe’nin yapacağı tek bir şey var. Galatasaray'ın Trabzonspor'a yaptığı baskın pres. Taraftarın maçın başındaki itici gücünü kullanarak ön alanda rakibin zayıf halkası gözüken stoper ikilisine baskı yapmak. Fenerbahçe pres gücü yüksek Berisha ile başlamalı. Ön alan oyuncuları tam saha pres yapmalı. Eğer bunu başarırlarsa Fenerbahçe'nin bir şansı olabilir. Yine de maçın kaderini Trabzonspor'un ortaya koyacağı performans belirleyecektir.

Lemi Çelik: Fenerbahçe eğer topa daha çok sahip olursa, oyunun temposunu düşürürse, çok iyi defans yapıp hızlı kontrataklarla topu garanti, öne doğru çok çabuk oynayarak Trabzonspor'u merkezden ve kanatlardan sağlayacağı akınlarla zorlayabilir, yıkabilir ama defansta asla Trabzonsporlu oyunculara boş alan bırakmamalı.

TRABZONSPOR NASIL KAZANIR?

Yasin Yıldırım: Trabzonspor’un standart oyunu maçı kazanmasına yetecektir. Bordo-mavililer, Visca ve Nwakaeme ile rakip beklerin üzerine giderek kanat organizasyonlarını birinci opsiyon olarak kullanacaktır. Stoperlere baskı, dönen toplarda merkezden hücum ve şut da beklediğimiz Trabzonspor oyun planı olur.

Lemi Çelik: Trabzonspor rakibin yapacağı kontrataklara karşı orta sahada önlem alacak, Fenerbahçe'nin ataklarını orta sahada bitirecek. Soldan Nwakaeme'nin yaptığı ataklarda Cornelius, Visca, Bakasetas veya Abdülkadir mutlaka ceza sahasında bulunacak. Sağdan yapılan ataklarla Cornelius, Nwakaeme ve orta saha destekli ceza sahasında pozisyon alacak ve takımları adına gol yapacaklar.

MAÇIN X FAKTÖRÜ NE OLUR?

Yasin Yıldırım: Fenerbahçe adına ilk yarım saatteki taraftar baskısı ve pres. Trabzon'un baskı altında göstereceği reaksiyon.

Lemi Çelik: Her iki takım için de duran toplar belirleyici olur. Kornerlerde Fenerbahçe, frikikler ve yan toplarda Trabzonspor.