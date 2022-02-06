Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

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Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dünkü maçta çekilen ve Fenerbahçe taraftarına el salladığı anın fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, iki elini birleştiren emoji kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu’nun bu paylaşımı ve kullandığı emoji, Fenerbahçe taraftarına minnet ve teşekkür ettiği şeklinde yorumlandı.