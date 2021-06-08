Fenerbahçe, Marco Silva’yla temasa geçti

Fenerbahçe, futbol takımının başına geçirmek için 43 yaşındaki Portekizli teknik direktör Marco Silva'yı gündemine aldı.

Kariyerine ülkesinde Estoril'de başlayan ve Sporting Lizbon'u da çalıştıran Marco Silva, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Vitor Pereira'nın yerine Yunanistan'da Olympiakos'la anlaştı. Marco Silva, burada daha 39 yaşında ilk lig şampiyonluğuna ulaştı. Premier Lig’in dikkatini çeken Marco Silva, 2016-2017'de Hull City'nin başına geçti ama bu ekibi Premier Lig'de tutamadı.

Daha sonra kısa bir süre Watford'u çalıştıran Marco Silva, 2018-2019'da Everton'un başına geçti. Everton o sezon Premier Ligi 8. sırada tamamladı. Marco Silva, Aralık 2019'da Everton'dan ayrıldı ve daha sonra başka bir takım çalıştırmadı.

Fenerbahçe’de daha önce teknik direktör adayları olarak Roger Schmidt, Rafael Benitez ve Paulo Fonseca isimleri gündeme gelmişti.