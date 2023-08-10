Fenerbahçe-Maribor (Canlı Yayın)
Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Maribor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın anlatımı haberimizde...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor’u ağırlıyor.
Ülker Stadı’ndaki maç saat 21.00’de başladı. Müsabaka, S Sport Plus’tan yayımlanıyor. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalıyor. Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall.
Fenerbahçe-Maribor maçının ilk 11’leri ve canlı yayın anlatımı:
FENERBAHÇE VE MARIBOR’UN 3. ELEME TURU YOLU
Süper Lig’de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0 ve 4-0’lık skorlarla eledi.
Maribor ise Slovenya Ligi’ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta’nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1’lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange’yi 1-1’in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.
Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya’da oynanacak.
- Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko
- Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic
- Stat: Ülker
- Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)