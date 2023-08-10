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Fenerbahçe-Maribor (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Maribor ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın anlatımı haberimizde...

Yayınlanma: 20:03 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Fenerbahçe-Maribor (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor’u ağırlıyor.

Ülker Stadı’ndaki maç saat 21.00’de başladı. Müsabaka, S Sport Plus’tan yayımlanıyor. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalıyor. Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall.

Fenerbahçe-Maribor maçının ilk 11’leri ve canlı yayın anlatımı:

FENERBAHÇE VE MARIBOR’UN 3. ELEME TURU YOLU

Süper Lig’de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0 ve 4-0’lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi’ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta’nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1’lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange’yi 1-1’in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya’da oynanacak.

  • Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Dzeko
  • Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic
  • Stat: Ülker
  • Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)
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