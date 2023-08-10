Fenerbahçe Maribor hangi kanalda, saat kaçta? FB işi evinde bitirmek istiyor

Fenerbahçe Maribor maçı karşı karşıya gelecek, temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Maribor saat 21.00'de başlayacak, müsabaka, S Sport Plus'tan yayınlanacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor’u ağırlayacak. Süper Lig’de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0 ve 4-0’lık skorlarla eledi. Maribor ise Slovenya Ligi’ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı.

FENERBAHÇE MARİBOR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Maribor maçı saat 21.00’de başlayacak, S Sport Plus’tan yayımlanacak.

FENERBAHÇE MARİBOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

MÜCADELENİN HAKEMİ İNGİLİZ

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

SARI LACİVERTLİLERİN AVRUPA KARNESİ

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa’nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.