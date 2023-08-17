Maribor – Fenerbahçe maçında taraftarlar arasında kavga çıktı

Fenerbahçe'nin Maribor ile deplasmanda oynadığı maçta, iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. İlk yarıda Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Kahveci'nin kafasına yabancı madde atan Maribor taraftarları, ikinci yarının 66. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne saldırmaya kalktı. Maç yaklaşık 40 dakika durdu.

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Fenerbahçe’nin, Maribor ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında iki takım taraftarları arasında olaylar çıktı.

Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Maribor’a konuk olan Fenerbahçe’de, İrfan Can Kahveci’nin golüyle 1-0 öne geçen sarı lacivertliler, ilk maçtaki 3-1’lik galibiyetle beraber büyük bir avantaj elde etti.

Ancak ilk yarıda kaleci İrfan Can Eğribayat’ın kafasına yabancı madde atan Sloven ekibin taraftarları, ikinci yarının 66. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne saldırmaya kalkınca ortalık karıştı.

İki takım taraftarları arasındaki olay bir anda alevlendi ve maç durdu. Sloven polisler karışıklığın çıktığı yere hareketlenirken, Fenerbahçeli futbolcular da sarı lacivertli taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Fenerbahçeli ve Mariborlu taraftarlar arasındaki hattı genişleten polis ekipleri, tansiyonu düşürmekte zorluk çekti.

KAVGANIN SEBEBİ; PANKART

Alınan bilgilere göre; güvenlik görevlisi kılığındaki bir Maribor taraftarı, Fenerbahçe tribününe ait bir pankartı alıp kendi tribününe doğru koştu. Fenerbahçeli taraftarlar da saha kenarına atlayıp pankartı geri almak için Maribor tribününe girince gerilimin boyutu tavan yaptı.

Yaklaşık 20 dakikalık beklemenin ardından Fenerbahçeli taraftarların stadı terk etmesi yönünde karar verildi. Ve 30 dakikalık duraklama sonrası, kale arkasındaki Fenerbahçeli taraftarların dışarı çıkartılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe oyun tekrar başladıktan sonra Szymanski ve Tadic’in attığı gollerle durumu 3-0’a getirdi ve maçı da bu skorla kazandı.