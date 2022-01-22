Fenerbahçe ‘Mesut’ değil! Özil’in istatistikleri dökülüyor…

Fenerbahçe'nin dünya starı Mesut Özil, performans olarak yeniden düşüşe geçti. Hücumda sınıfta kalan Mesut Özil, İsmail Kartal'ın da gözüne giremedi. Altay maçına yedek başlayan Özil, bugün ağrıları nedeniyle oynamayacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Büyük umutlarla gelen Mesut Özil, hiç umut vermiyor! Yıldız futbolcu, son maçlarda kayboldu.

Sakatlığı olmamasına rağmen Altay maçına yedek başlayan Özil, İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Kartal, kendisinden beklentilerini anlattığı yıldız futbolcudan olumlu bir reaksiyon göremedi. Özil'in antrenmanlardaki fizik ve kondisyon düşüklüğü her geçen hafta yükseldi. İlk 11'e girme seviyesine ulaşamayan Özil'in genel istatistikleri oldukça verimsiz.

SİVAS’A KARŞI YOK

Mesut, 19 maçta 7 gol-2 asistle oynadı. Mesut, hücum hattındaki 0.7 şut, 0.5 isabetli şut, 0.6 dripling ve 0.8 isabetli ortalama istatistikleriyle dökülüyor. Mesut Özil, bugün Sivas'ta ağrıları nedeniyle forma giyemeyecek. Altay maçının ardından Özil ile ilgili “Yedek kalması benim tercihim” diyen Kartal, “Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir” diye gönderme yapmıştı.

19 MAÇ

MAÇ 0.7 şut

şut 0.8 isabetli orta

isabetli orta 0.6 dripling