Fenerbahçe’den ayrılan Mesut Özil’in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcu Mesut Özil ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Mesut Özil'in yeni sezonda forma giyeceği takım da resmen açıklandı.

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Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan Konyaspor maçının devre arasında dönemin teknik direktörü İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonucu kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesi ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe’den ayrılan Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başakşehir, 33 yaşındaki futbolcunun transferini resmi Twitter hesabından ‘Kır zincirlerini’ etiketi ile duyurdu.

Böylece Fenerbahçe’de kısa bir süre birlikte çalışan Emre Belözoğlu ile Mesut Özil, Başakşehir’de yeniden buluşacak.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Fenerbahçe’nin 25 Ocak 2021 tarihinde Arsenal’den bedelsiz olarak transfer ettiği Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda 1.5 yıl kalabildi. Fenerbahçe’nin 20 Mart 2022'de oynadığı Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıya çıkmayan Mesut Özil, o dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışmıştı.

Maç sonrası Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Sezon sonunda İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Jorge Jesus'un da yönetimin kararına uyacağını söylemesinin ardından Mesut Özil'in kadro dışı kararı değişmemişti.

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 8 gol atarken, 3 de gol pası vermişti.