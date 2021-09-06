Fenerbahçe, Miguel Crespo’yu kadrosuna kattığını açıkladı
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! pic.twitter.com/h96ypt5PEr
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021