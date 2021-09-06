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Fenerbahçe, Miguel Crespo’yu kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe, Miguel Crespo’yu kadrosuna kattığını açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.

Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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