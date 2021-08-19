SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Fenerbahçe, Min-Jae Kim’in lisansını çıkardı

Fenerbahçe'ni yeni transferi Min-jae Kim'in lisansı çıktı. Güney Koreli oyuncu Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Fenerbahçe, Min-Jae Kim’in lisansını çıkardı

Fenerbahçe yeni transferleri Min-Jae Kim’e lisansı çıkardı. Finansal olarak elindeki futbolcuların gitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Ozan Tufan’ın ayrılığı sonrası Koreli futbolcuyu listeye dahil etti.

Çıkarılan lisans sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde de Kim’in ismi Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'ye armasız forma İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'ye armasız forma

Vitor Pereira’nın görev vermesi halinde Koreli futbolcu, Pazar günü Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda oynanacak maçta forma giyebilecek.

Antalyaspor Fenerbahçe Futbol oyuncu pazar Türkiye