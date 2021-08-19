Fenerbahçe, Min-Jae Kim’in lisansını çıkardı
Fenerbahçe'ni yeni transferi Min-jae Kim'in lisansı çıktı. Güney Koreli oyuncu Antalyaspor maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe yeni transferleri Min-Jae Kim’e lisansı çıkardı. Finansal olarak elindeki futbolcuların gitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Ozan Tufan’ın ayrılığı sonrası Koreli futbolcuyu listeye dahil etti.
Çıkarılan lisans sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde de Kim’in ismi Fenerbahçe kadrosunda yer aldı.
Vitor Pereira’nın görev vermesi halinde Koreli futbolcu, Pazar günü Antalyaspor ile Ülker Stadı’nda oynanacak maçta forma giyebilecek.