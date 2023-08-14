Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed için resmi açıklama yaptı

Sarı lacivertliler, 2023-24 sezonu için kadrosunu güçlendirme adına El Mokawloon'dan 20 yaşındaki yetenek Omar Fayed'i İstanbul'a davet etti. Genç stoper, Fenerbahçe ile ileri transfer görüşmelerine başlayacak.

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Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yaptığı yıldız transferlerinin yanı sıra genç bir ismi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu açıkladı. 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omay Fayed’i denemek üzere İstanbul’a davet eden sarı lacivertli kulüp, transferle ilgili resmi bir duyuru yaptı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, Mısır’da El Mokawloon forması giyen Omay Fayed, A takımla antrenmanlara katılacak ve teknik heyetin raporuna göre kariyer planlamasına karar verilecek.

İngiliz medyası, Mart 2023’te yaptığı haberlerde Liverpool’un 20 yaşındaki Fayed’i takip ettiğini yazmıştı. Fayed, Mohamed Salah’ın yetiştiği kulüp olan El Mokawloon’da oynuyor.

Fenerbahçe, Omar Fayed transferiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir.”