Fenerbahçe-Mol Fehervar maçının tarihi değişti
Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçının tarihi bir gün erkene alındığı açıklandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe’nin kamp programında değişiklik yapıldı. 2 Temmuz’da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi.
Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz’a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30’da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz’daki Merkur Arena’da karşılaşacak.