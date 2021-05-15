Fenerbahçe mucize peşinde

Fenerbahçe, bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, ligde kalmak için 1 puana ihtiyacı olan Kayseri'ye karşı kazanmak zorunda. Sivasspor yenilgisiyle şampiyonluk şansını mucizeye bırakan Kanarya, kazanıp hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek. İkili averajda rakiplerinden geride olan Fenerbahçe'ye lig ikinciliği için ise rakiplerinden birinin mağlup olması şart…

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Diego Perotti, Sinan Gümüş'ün yanı sıra kart cezalısı Gökhan Gönül takımını yalnız bırakacak.

VEDAT MURIQI GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sezon başında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'i kiralamak istiyor. İtalya'da düzenli forma şansı bulamayan Muriqi, sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak bakıyor. İki kulüp yönetimi arasında görüşmeler başladı.