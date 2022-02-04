Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya’yı Giresunspor’a kiraladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.

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Fenerbahçe, genç oyuncularından Muhammed Gümüşkaya’yı Giresunspor’a kiraladı. Sezonun ikinci yarısında Giresunspor forması giyecek Gümüşkaya, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Boluspor’da geçiren Muhammed Gümüşkaya, bu sezon özellikle Vitor Pereira döneminde dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 18 maça çıkan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda da Helsinki’ye karşı iç sahada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.