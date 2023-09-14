Fenerbahçe, Nazım Sangare’nin sözleşmesini sona erdirdi
Fenerbahçe Kulübü, 2023-2024 sezonu yapılanmasına devam ederken sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile yolların ayrıldığını duyurdu.
2020 yılında Antalyaspor’dan transfer edilen Nazım Sangare, Fenerbahçe formasıyla 50 maçta yer aldı. Yaşadığı sakatlıkların ardından formasından uzak kalan ve takımda düşünülmeyen Sangare, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü, şu ifadelere yer verdi:
“2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir.
Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”