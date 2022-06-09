Fenerbahçe, Nihan Su ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, sarı lacivertli kulüpten ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımı teknik direktörü Nihan Su ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.