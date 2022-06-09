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Fenerbahçe, Nihan Su ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, sarı lacivertli kulüpten ayrıldı.

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Fenerbahçe, Nihan Su ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, kadın futbol takımı teknik direktörü Nihan Su ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “2021-22 sezonu başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımızın antrenörlük görevini yürüten Nihan Su Hocamızın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.