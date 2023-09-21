Fenerbahçe Nordsjaelland maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Konferans Ligi

Fenerbahçe Nordsjaelland maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de! Süper Lig'de oynadığı 4 maçı da kazanarak lider konumda bulunan Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde de gruplara galibiyetle başlamak istiyor.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka’nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.45’te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.

KADROLAR

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi

Nordsjaelland: Hansen, Villadsen, K. Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 4, Avrupa’da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı. Söz konusu süreçte Avrupa’da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

TEK EKSİK CENGİZ

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 18 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig’de de 4’te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa’da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ’NDE 9. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.