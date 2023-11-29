Fenerbahçe, Nordsjaelland maçı için Danimarka’ya ulaştı
Danimarka'ya varan Fenerbahçe, H Grubu'ndaki kritik Nordsjaelland maçı öncesinde taraftarların sevgi seliyle karşılandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nun beşinci maçında Danimarka’nın Nordsjaelland takımına konuk olacak olan Fenerbahçe, Danimarka’ya ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, Kopenhag Havalimanı’na indiklerinde yoğun bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan takım, hazır bekleyen otobüse yönlendirildi.
Takım otobüsünün yanında toplanan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculara büyük bir sevgi gösterisinde bulundu ve galibiyet için dualar etti.
Fenerbahçe’nin kafilesi, konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal ve bir oyuncu, TSİ 20.30’da Right to Dreams Park’ta basın toplantısında soruları cevaplayacak.
Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland ile yapacakları maç öncesinde, TSİ 21.00’de son antrenmanlarını gerçekleştirecek. (AA)