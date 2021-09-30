Fenerbahçe-Olympiakos (Canlı Yayın)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Olympiakos maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları Sözcü'de!

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. D Grubu’nun ikinci haftasında oynanan ve saat 19.45’te başlayan Fenerbahçe-Olympiakos maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Gruptaki ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan ve 1 puanı olan Fenerbahçe, Royal Antwerp’i yenerek 3 puanla grup lideri olan Olympiakos’u Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda konuk ediyor.

FENERBAHÇE-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Olympiakos maçı Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda saat 19.45’te başladı. İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez’in yönettiği mücadele Exxen’den naklen yayınlanıyor.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemedi. Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil’in de kadroda olmayacağı açıklandı. Bu isimlerin yanı sıra Teknik Direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun’dan da yararlanamadı.