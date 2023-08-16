Fenerbahçe, Omar Fayed transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:
“Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna kattı.
Omar Fayed, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 4 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Omar Fayed’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyoruz.”