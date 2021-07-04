Fenerbahçe onu tartışıyor… Artısıyla eksisiyle Vitor Pereira!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira. 2015'ten alıntı bu cümle, 2021'de yine manşetlerde. Peki nasıl bir hocaydı Pereira? Fenerbahçe tarihin en pahalı kadrolarından biriyle ikincilikte kalmıştı 2015-16 sezonunda… Van Persie, Nani, Kjaer, Diego, Josef, Meireles, Fernandao, Krasic, Sow gibi isimlerle şampiyonluk görememişti. İkinci macerasında başarılı olabilir mi? Bu sorunun yanıtını aradık. Tanıdık bir karakter olan ama aynı zamanda karşısındakileri şaşırtmayı seven 52 yaşındaki Portekizlinin artılarını ve eksilerini masaya yatırdık.

Pereira'nın saha içi performansı umut verse de saha dışı ve soyunma odası tecrübeleri, kafa karıştırıyor. Her şeyin dışında Fenerbahçe'nin ‘mutlak şampiyonluk' hedefiyle çıkacağı bu sezonki macerasında camianın dengelerini bilen, hatalarından ders çıkarma potansiyeli olan bir Pereira başarılı olma umudunu taşıyor. Sonucu zaman gösterecek ama biz detaylara inelim…

ONA GOLCÜ LAZIM

PEREIRA, ilk Fenerbahçe döneminde en çok golcüden yana şanssızdı. Kadrosunda pek çok yıldız forvet olmasına rağmen gerek sakatlıklar gerekse beceriksizlikler sarı-lacivertlilerin hücum gücünü sekteye uğratmıştı. Fenerbahçe, Row-Z Report verilerine göre söz konusu sezonda 65 xG yakalayıp ‘gol beklentisi' istatistiğinde lig lideri olmuş ancak 60 gol atabilmişti. Beşiktaş, 61 xG değerine rağmen 75 gol atarak şampiyonluk ipini göğüslemişti.

ARTILARI +

1-TAKTİK ESNEKLİK

VITOR Pereira'yı öne çıkaran saha içindeki en büyük özelliği yeniliklere açık olması, bunu da takımına yansıtması. Tek bir taktiğe bağlı kalmadan esnek bir oyun tercih ediyor. Futbolcularının sahada özgür olmasını istiyor.

2-TAKIM SAVUNMASI

ÇiFT ön libero oynattığı için çok eleştirildiği dönemde bile Pereira'nın gücü belliydi: Takım savunması. F.Bahçe, onun döneminde en az gol yiyen ve gol pozisyonu veren takımdı. Rakipler, onun takımını çözmekte çok zorlanıyordu.

3- SAYISIZ KUPA

FENERBAHÇE, kariyerinde pek çok ligde başarı kazanmış bir isim arıyordu. Vitor Pereira da buna uyuyor. Portekiz, Yunanistan ve Çin'de şampiyonluklar yaşadı. Gerçek anlamda başarısız olduğu tek takım 1860 Münih.

4-KÜLTÜRLERE UYUM

PEK çok farklı ülkede çalışmasının Vitor Pereira'nın yeni takımlara uyum sağlamasını kolaylaştırdığı biliniyor. Pragmatik bir kişilik ve bu da sorun çözmesini kolaylaştırıyor. Fenerbahçe'nin çok kültürlü yapısına çabuk uyacak.

EKSİKLERİ –

1- YILDIZ YÖNETİMİ

F.BAHÇE tarihinin en pahalı kadrolarından birini idare etmesine rağmen yıldızlarla sık sık sorun yaşadı. Van Persie, Caner ve Kjaer ile tartıştığı hafızalarda. Son yıllarda iyice gerginleşen Fenerbahçe'de sıkıntılar yaşanabilir.

2- İSİM ESKİDİ

PEREIRA, daha önce başarısız olmanın etkilerini yaşayabilir. İlk döneminde sansürlenmiş, basın toplantısında konuşması engellenmiş bir isimdi. Dokunulabilir olması, çevresinde otorite oluşturmasını engelleyebilir.

3- EGZANTRİK KİŞİLİĞİ

AKDENİZLİ olan Pereira, gollerden sonra tribünlere koşuyor, kenarda heyecandan yerinde duramıyor, dualar ediyor. Bu hareketleri zaman zaman sempatik bulunsa da genel olarak medyatik hale geliyor.

4- TAZMİNAT POLEMİKLERİ

PEREIRA, F.Bahçe'den ayrılmamış adeta kaçmıştı. Kendisine ‘mobbing' yapıldığını iddia eden Portekizli, ülkesine gitmiş davalar açılmıştı. Fenerbahçe'nin 1.8 milyon Euro'luk tazminat ödemesi her sıkıntıda akıllara gelecek.