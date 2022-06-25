Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için Hull City ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Hull City’ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

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İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan’ı kadrosuna katıyor. Fenerbahçe 27 yaşındaki milli futbolcu için Hull City ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp ile her konuda anlaşma sağlandığı, Ozan Tufan’ın da İngiltere’ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Bilgilendirme

Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Bilgilendirme Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/6T7biJevlf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 25, 2022

GERİ DÖNDÜ 7 MAÇ OYNADI

Fenerbahçe’de geçen sezon başında teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan, Premier Lig’den Watford’a kiralanmıştı. Watford’da süre almakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcu, Pereira’nın da gitmesiyle devre arasındaki transfer döneminde yeniden sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Watford'tan döndükten sonra ligde yalnızca 7 maçta forma giyen Tufan, İsmail Kartal döneminde Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.