Fenerbahçe, Ozan Tufan transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sezon sonuna kadar yeniden takıma katıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma döndü. Bu gece yarısı UEFA'ya Konferans Ligi için yeni liste gönderecek olan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı kiradan geri çağırdı. Sezon başında Watford'a gönderilen Ozan, sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertli formayı giyecek.

Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Watford formasıyla 9 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 489 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe'de toplam 174 maça çıkan Ozan Tufan'ın 21 gol ve 24 asisti bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI:

”Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan’ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul’da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır.

Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz.”