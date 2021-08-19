Fenerbahçe, Ozan Tufan’ı Watford’a kiraladı

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonlu olarak Watford'a kiraladığını açıkladı.

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Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için izin verdiği Ozan Tufan’ın İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takım, bu kiralamadan 1 milyon Euro ücret alacak.

Sarı-lacivertli takımın açıklaması şöyle;

“Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır.

Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz.

Yolun açık olsun Ozan Tufan.”

Here we go… pic.twitter.com/0tTCjvgzKw — Watford Football Club (@WatfordFC) August 19, 2021

Daha önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere Premier Lig'de oynama hayali kurduğunu söyleyen Ozan Tufan, transferin gerçekleşmesiyle hayaline kavuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıkan milli orta saha 6 gol atıp 10 asist yaptı. Başarılı futbolcu A Milli Takım formasıyla EURO 2020'de de sahne aldı.