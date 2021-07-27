Fenerbahçe PEC Zwolle maçında seyircisiyle buluşacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından taraftarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin Hollanda Ligi ekiplerinden PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapacağı hazırlık maçı seyircili oynanacak. Karşılaşma 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00’da oynanacak.

PEC Zwolle maçının biletlerini satışa sunan Fenerbahçe, resmi sitesinden konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Futbol A Takımımızın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00’da Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin satışı başladı.

27 Temmuz Salı günü (Bugün) saat 11.00 itibariyle Passolig üzerinden sadece Doğu ve Batı Tribünleri satışa açılırken, kale arkası tribünlerin bilet satışı olmayacaktır.

80 TL'den satışa sunulacak olan Fenerbahçe- PEC Zwolle karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan takip etmek isteyen taraftarlarımızın HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecektir.”

ÜÇ YILDIZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Mesut Özil takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'nın PEC Zwolle takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.