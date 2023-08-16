Fenerbahçe, Rade Krunic ve Nicolo Rovella peşinde

Fenerbahçe, merkez orta saha için Rade Krunic'i transfer etmek istiyor. İtalyan devi Milan ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fred’in ardından merkez orta sahaya bir takviye daha yapmayı, bir de kaleci alarak transferi kapatmayı planlayan Fenerbahçe, rotasını Rade Krunic'e çevirdi.

Tanguy Ndombele'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Bosnalı futbolcuyu ikna ettikten sonra Milan ile pazarlıklarda ikinci aşamaya geçti. İtalyan devi, piyasa değeri 10 milyon Euro alan deneyimli yıldız için kapıyı 15 milyon Euro'dan açmıştı.

Milan Teknik Direktörü Pioli'nin Krunic'i bırakmak istememesi transferi zorlaştırıyor.

ALTERNATİF: NICOLO ROVELLA

Teknik Direktör İsmail Kartal'in da Krunic'i ısrarla istediği ve yönetime “Bu oyuncuyla kadro rotasyonunu tamamlayacağız” dediği belirtiliyor.

Yönetim ise alternatifleri de masada tutuyor. Juventus'ta forma giyen Nicolo Rovella bunlardan biri. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Monza'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki ön libero için Juventus'a ‘geçici transfer' teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Maddi sıkıntılarını aşmaya çalışan siyah-beyazlı Torino temsilcisinin, kadro yapılanmasının ardından Fenerbahçe'ye cevap verecek.