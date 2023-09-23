Fenerbahçe rekorları alt üst etti

Fenerbahçe hem gol, hem Avrupa rekorları kırdı. İsmail Kartal’ın öğrencileri bu sezon 11’de 11 yapmakla kalmadı, 1994-95’teki performansı da geride bıraktı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe mutlu, Fenerbahçe güçlü, Fenerbahçe rekortmen… İsmail Kartal idaresinde yeni sezona başlayan sarı-lacivertlilerin kusursuz yürüyüşü, rekorlarla sürüyor.

Kanarya, 3-1'lik Nordsjaelland galibiyetiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına da galibiyetle başladı. Böylece, Fenerbahçe, Avrupa arenasında üst üste 8. galibiyetini almış oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA organizasyonlarındaki en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk ekibi rekorunu ele geçirdi.

JORGE JESUS’U SOLLADI

Bu sezonki 11 resmi maçta ulaşılan 32 gol de başka bir rekoru müjdeledi. İlk 11 resmi maç itibarıyla 1994-95 sezonundaki 31 gollük rekoru da İsmail Kartal'ın takımı tarihe gömdü. Kartal'ın selefi Jorge Jesus'un geçen sezonki takımı, aynı periyotta 26 kez fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki gol ortalaması 3.4; Süper Lig'de ise 2… Son 19 Avrupa sınavındaki performans da pekiyi: 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi…

1959’DAN SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 103. galibiyetine ulaştı. Böylece temsilcimizin galibiyet-mağlubiyet oranı 23 Aralık 1959'dan sonra ilk kez eşitlendi (55 de beraberlik var). Söz konusu tarihte durum 2 galibiyet-2 mağlubiyet şeklindeydi; ve sonrasında yenilgi sayısı hep daha fazlaydı…

Öte yandan toplam 32 golün 17'si yeni transferlerden geldi. Yenilerde zirve 6 golle Dzeko'da… Geçen sezon da kadroda bulunan isimlerden ise 15 gollük katkı alındı. Burada da lider 3 golle Batshuayi… Fenerbahçe'de 14 farklı oyuncu gol attı, 13 farklı oyuncu da asist yaptı.