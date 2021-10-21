Fenerbahçe – Royal Antwerp maçı öncesi görülmemiş hareket! Basın toplantısında…

Royal Antwerp forması giyen Viktor Fischer, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında elma yiyerek gündem yarattı. .

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske ile futbolcu Viktor Fischer, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

27 yaşındaki Danimarkalı forvet basın toplantısında daha önce görülmemiş bir harekete imza attı. Yanında getirdiği elmayı masanın üzerine koyan Viktor Fischer basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada elma yemeye başladı.

Viktor Fischer’in mikrofona olan yakınlığı sebebiyle her ısırığının sesi yayına yansıdı ve ortaya ilginç görüntüler çıktı. Basın toplantısına elma ile çıkan Fischer’ın o hareketi sosyal medyada da gündem yarattı.

VIKTOR FISCHER: FARKLI BİR PERFORMANS GÖSTEREREK GALİP GELMEK İSTİYORUZ

Royal Antwerpli futbolcu Viktor Fischer ise Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiklerini söyledi. Fischer, “Böyle büyük bir statta oynamak çok heyecan verici. Burada olmak benim için bir zevk. Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacak. 1 ve 0'ın arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 2 maçımız son dakikada gitti. Yarın aynı sonucu görmek istemiyoruz. Farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz. Çok güçlü bir taraftarın ve çok güçlü bir takımın karşısında oynayacağımızı biliyoruz. Samatta ve Frey bize bundan bahsetti. Umarım yarın onlara asist yapabilirim. Samatta hala buranın oyuncusu bildiğiniz gibi. İkisinin de yarın bir fark yaratacağını umuyorum” dedi.

“UMARIM BU MAÇ DA SON DAKİKALARA KALMAZ VE RAHAT BİR GALİBİYETLE EVE DÖNERİZ”

Olympiakos ve Frankfurt maçlarında son dakikada kaybetmelerinin kendileri üzerinde bir baskı yaratıp yaratmayacağı konusunda gelen soruya Fischer, “Korkmuyoruz. Son 2 maçta deneyim kazandık. Bu deneyimler sayesinde önümüzdeki maça daha çok odaklanacağımızı düşünüyorum. Geçmişteki maçlardan ders çıkarıp kendi lehimize bir sonuç almak istiyoruz. Umarım son dakikalara kalmaz maç ve rahat bir galibiyetle evimize döneriz” yanıtını verdi.

“TARAFTARIMIZIN OLMAMASI BİZİ KÖTÜ ETKİLEYECEK”

Hem İstanbul'da hem de kendi sahalarında taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Fischer, “Tabii ki kötü etkileyecektir. Kim kendi sahasında taraftarsız oynamak ister? Yarınki maçta da Antwerp taraftarının olmaması bizi kötü etkileyecek” diye konuştu.

Son maçlarda alınan kötü sonuçlardan dolayı hiç memnun olmadıklarını dile getiren Viktor Fischer, futbolda neyin nasıl gelişeceğini kendilerinin belirlemediğini söyleyerek sözlerini noktaladı.