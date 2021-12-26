Fenerbahçe’de sadece iki isim alkışlandı: Kim Min Jae ve Miguel Crespo

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarların protestoları damga vurdu. Fenerbahçe taraftarının protesto etmediği ve alkışla destek verdiği tek isim Miguel Crespo oldu.

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Ligde üst üste kötü sonuçlar alan ve şampiyonluk iddiasını mucizelere bırakan Fenerbahçe, Süper Lig 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Maç öncesi ve sırasında “Yönetim istifa” tezahüratları tribünleri inletirken, futbolcular da protestolardan nasibini aldı.

Mücadelenin 58. dakikasında oyundan alınan İrfan Can Kahveci ve 68. dakikada Serdar Dursun saha kenarına gelirken taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı. Takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da, ikinci yarıda topu ayağına her aldığında ıslıklandı. İlerleyen dakikalarda tecrübeli futbolcuya destek vermek isteyen bazı taraftarlar, Mert Hakan Yandaş topla buluştuğu sırada milli futbolcuya alkışla destek verdi.

Ancak 68. dakikada oyundan çıkan Miguel Crespo ve 80. dakikada yerini Marcel Tisserand’a bırakan Kim Min Jae, takım arkadaşlarının aksine taraftarların alkışlı desteğiyle sahadan ayrıldı. Taraftarların kendisine olan desteğine alkışlarla karşılık veren Crespo, Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü attığından beri taraftarın sevgilisi konumuna gelmişti.

Son haftalardaki mücadelesiyle taraftarın takdirini toplayan Crespo, Fatih Karagümrük maçında ilk 11’de şans bulamayınca Fenerbahçeli taraftarlar bu karara tepki göstermişti. Kim Min Jae ise, savunmadaki başarılı performansıyla tüm Fenerbahçeli taraftarların desteğini topladı.

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