Fenerbahçe sahaya indi! Jorge Jesus’tan takıma ilk sözler

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Lincoln Henrique'de antrenmanda yer aldı. Jorge Jesus, antrenman öncesi futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah yaptığı idmanla başladı. Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco’nun görev tanımını oyuncularına aktaran Jorge Jesus, Fenerbahçe’ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcular katılmadı sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo ise salonda çalıştı. Her iki futbolcunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Yeni transfer Lincoln Henrique sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan ise, sezonun ilk antrenmanında yer almadı.

Genç oyuncular dışında kalan isimler yoyo testinden geçirildi.