Fenerbahçe Samet Akaydın transferini bitirdi

Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın transferini bitirdi. Ülker Stadyumu’nda düzenlenen törende 3.5+1 yıllık sözleşmeye imza atan Samet Akaydın, ilk mesajını da verdi.

Samet Akaydın transferi, kulübün sosyal medya hesabından “Ailemize hoş geldin Samet Akaydın!” ifadesi ile duyuruldu.

Ailemize hoş geldin Samet Akaydın! pic.twitter.com/bdxYcr3EO0 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2023

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Samet Akaydın transferi için “Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek” ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından Samet Akaydın'ın ilk mesajı ise “Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe” oldu.