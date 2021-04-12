Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi aşkına

Süper Lig’de Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek istikrarsız görüntüsüne devam eden Fenerbahçe'de hedefler büyük… Sarı-lacivertliler, şampiyonluğu birinci hedef olarak görse de lig ikinciliğini de Şampiyonlar Ligi nedeniyle önemsiyor. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncularından inançlarını hiçbir zaman yitirmemelerini istiyor.

Emre Belözoğlu, “Biz yeter ki inanalım, inanarak sahaya çıkalım. Mücadelemizi verelim. Sahada tüm gücümüzle mücadele edersek, mücadelenin içinde olursak kazanacağız. Ben size güveniyorum, bunu yapacak kaliteli bir kadroya sahibiz. Bizim kalitemizi sahaya yansıtmamız yeterli. Başka bir şey yapmamıza gerek yok” diye konuştu.

ORTA SAHADA ROTASYON

Fenerbahçe, bugün sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu kulübeye çekip maça Sosa'yla başlaması bekleniyor. Caner Erkin, Serdar Aziz, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Sosa, Tisserand ve Sinan Gümüş bugünkü maçta oynayıp; sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Öte yandan Gaziantep FK'nin hocası Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle kulübede yok.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Mirallas, Rachid, Yetrih, Maxim, Dicko, Kenan