Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde: 0-5
Süper Lig son haftasında küme düşen Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 5-0'lık farklı galibiyetle sezonu ikinci sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi.
Süper Lig 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yükselen performansını Şampiyonlar Ligi bileti alarak taçlandırdı.
Malatyaspor deplasmanında Serdar Dursun, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia’nın (2) golleriyle 5-0 galip gelen sarı lacivertliler, sezonu 73 puanla ikinci sırada tamamladı. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen son sıradaki Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
Sarı lacivertliler, son 14 maçında (11 galibiyet-3 beraberlik) yenilgi almayarak sezonu tamamladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Eleme Turu’ndan başlayacak.